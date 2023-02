Casinò in Italia: scopriamo assieme dove sono

Sicuramente il gioco d'azzardo rappresenta una buona fetta del traffico online degli utenti italiani, per non parlare poi del resto del mondo ma la cosa diventerebbe fin troppo grande, con accessi sia da computer che da mobile ad ogni ora del giorno e della notte.

Non mancano poi degli approfondimenti e dei consigli su come si gioca alle slot machine o quali siano i migliori bonus per i casinò online, ma lasciamo stare questo argomento “etereo” e andiamo ad approfondire un altro aspetto.

Oltre al mondo in rete, infatti, in Italia continuano ad esserci dei casinò, ma quanti sono e soprattutto dove sono? Bella domanda perciò che ne dite di scoprirlo insieme in queste righe? Buona lettura a tutti!

Prima di procedere, un “concorrente” extra!

Prima di dirvi dove e quali sono i casinò in Italia, vi ricordiamo che in gioco entra anche quello di San Marino (ovvero Giochi del Titano). Situato appena dopo Rimini, questo casinò organizza parecchi tornei di poker ed in questi ultimi anni è diventato un punto di riferimento per i giocatori italiani oltre che sammarinesi.

Quali sono i casinò in Italia?

Attualmente in Italia si possono contare ben quattro casinò diversi situate in altrettante parti del nostro Paese. Questi sono il Casinò di Sanremo, nella stessa città dove si tiene il famoso festival della canzone italiana, il Casinò di Venezia, direttamente sul Canal Grande, il Casinò de la Vallée, a Saint-Vincent in Val d'Aosta ed il Casinò di Campione nel comasco. Andiamo dunque a vederli più da vicino.

Casinò di Sanremo

Il Casinò di Sanremo è probabilmente uno dei più famosi in Italia. Inaugurato più di cento anni fa, correva l'anno 1905, e battezzato inizialmente Kursaal, tale sala da gioco poteva vantare eleganti linee ed uno stile liberty come andava in quel periodo.

Le ispirazioni al mondo francese non mancano poiché sempre d'Oltralpe era il suo stesso architetto, tale Eugene Ferret, il quale ha voluto trasmettere in questo edificio tutto l'agio e la bellezza che solo la Belle Epoque seppe dare all'Europa di quel periodo prima dello sconvolgimento della Prima Guerra Mondiale.

Casinò di Venezia

Tra i più noti a livello mondiale, il Casinò di Venezia si affaccia direttamente sulle acque del Canal Grande della città lagunare e può considerarsi come una delle più antiche case da gioco del nostro Paese.

Ufficialmente nacque nel 1638, ma è dagli anni Trenta del Novecento che la struttura fa il salto di qualità. Da semplice casa del gioco diventa dunque un Casinò che andrà a diramarsi in tre sedi (Cà Vendramin, Cà Noghera il primo casinò all'americana in Italia e Casinò del Lido).

Casinò de la Vallée

Inaugurato nel marzo del 1947 il Casinò di Saint – Vincent prende vita nelle sale del Grand Hotel Billia dove, grazie al viavai di turisti, riesce in breve tempo a farsi una nomea all'interno del mondo dei giocatori europei ed americani.

Casinò di Campione d'Italia

Inaugurato nel 1917 il Casinò di Campione d'Italia, si dice, sia stato costruito per essere una base di spionaggio durante la guerra, ma in ogni caso durò poco visto che venne chiuso due anni più tardi.

Riprenderà la sua attività nel 1933, sul versante però del lago Ceresio può vicino alla Svizzera, venendo frequentato da grandi personaggi come Vittorio De Sica, Sofia Loren e persino lo Scià di Persia!