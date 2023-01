Saluzzo, la festa della Polizia Locale momento di incontro per le Terre del Monviso

Sabato 21 gennaio con la messa in duomo alle 18.30 e la cena in un ristorante cittadino si è tenuta a Saluzzo la prima Festa della Polizia locale, in occasione della ricorrenza del santo patrono San Sebastiano.

“E’ stato un bel momento di incontro e di festa – dice il comandante saluzzeze Fulvio Senestro – in cui ci siamo ritrovati coi colleghi di tanti Comuni vicini, con amici e familiari e con gli amministratori locali che non hanno voluto mancare. La presenza di agenti è andata oltre le mie previsioni. Sono a capo del corpo di polizia della città da pochi mesi ed è stata la prima volta per l’organizzazione di questo evento. Non mi aspettavo davvero una partecipazione così numerosa e sentita e, per inesperienza, possiamo aver avuto qualche problema logistico e di comunicazione di cui mi voglio scusare in prima persona. La festa di San Sebastiano tornerà nel 2024 e ci impegneremo per allargare ancor di più la partecipazione e per rimediare ad eventuali mancanze. Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno accolto il nostro invito”.

Il commento del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni presente alla ricorrenza come numerosi suoi colleghi primi cittadini: “Anche la festa della Polizia locale è stata un momento di incontro per le Terre del Monviso perché ho visto numerosi agenti dei Comuni della zona, esponenti di quelle amministrazioni locali con cui cooperiamo da anni per la crescita di tutta l’area”.