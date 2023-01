A Garzigliana Lohe Heating ti accompagna verso fonti di riscaldamento più efficienti e pulite

C’è un filo rosso che collega la provincia di Bolzano al Pinerolese, un’esperienza condivisa nel creare calore in modo ecologico, per riscaldare al meglio case e aziende. Lohe Heating è il marchio dei prodotti che, con la sede di Garzigliana – così come con quella di Ora, nel bolzanese –, rappresenta l’avanguardia delle soluzioni di riscaldamento innovative ed ecosostenibili, rifornendo tutto il Nord Italia.

“Negli anni Novanta l’azienda iniziò a portare sul mercato italiano prodotti austriaci e tedeschi, provenienti quindi da Paesi dove l’utilizzo delle biomasse era diffuso ormai da tempo e dove gli standard qualitativi sono sempre stati elevati. Lohe Heating ha saputo intercettare ed adattarsi alle richieste specifiche del mercato italiano, accompagnandolo nel graduale passaggio alle nuove fonti di riscaldamento più efficienti e rispettose dell’ambiente” racconta l’amministratore delegato dell’azienda, Mauro Peirone, dalla sua sede di Garzigliana.

Con i suoi agenti e i centri di assistenza, un vasto magazzino ricambi, tecnici specializzati in costante aggiornamento, sia sui prodotti a catalogo sia sulle novità commerciali, tecniche e normative, Lohe Heating offre soluzioni innovative raccogliendo la sfida del nuovo millennio.

“Tra caldaie a biomassa, pompe di calore, soluzioni per il fotovoltaico e solare termico, sono oltre 800 i prodotti che si trovano regolarmente nei nostri magazzini – aggiunge –, grazie ai quali riusciamo a soddisfare in modo rapido le richieste della clientela anche in tempi come quelli che stiamo vivendo, dove la domanda di queste nuove fonti di riscaldamento spesso è più alta dell’offerta”.

Lohe Heating, inoltre, è partner e rivenditore di Guntamatic, uno dei sistemi di riscaldamento a biomassa i più avanzati disponibili sul mercato. “Si tratta di prodotti moderni nel design, tradizionali nei valori e innovativi nell’approccio energetico” afferma Peirone.

LOHE heating GmbH - S.r.l.

Area Artigianale Conti, 15 · 10060 Garzigliana (TO)

Tel. 0471 810293, 336 234102

Email: info@lohe.com

www.lohe.com