A Niella Tanaro 250 mila euro dalla Regione per mettere in sicurezza la strada della Stazione

L'obiettivo è stato centrato dall'amministrazione che ha candidato il progetto a un bando regionale, ottenendo un importante finanziamento. La Regione Piemonte, erogherà infatti un finanziamento di 250 mila euro per l'intervento.

Importante risultato per il Comune di Niella Tanaro : la strada della Stazione verrà sistemata e messa in sicurezza.

"Non posso che essere soddisfatto del lavoro che si sta facendo - commenta con orgolgio il sindaco di Niella Gian Mario Mina - questo è un ulteriore risultato che va ad aggiungersi a quelli che abbiamo già ottenuto dall'inizio del nostro mandato amministrativo. Il tutto è stato possibile grazie al grande e costante lavoro di tutti i tecnici e di tutto il personale Comunale, un grande team, composto da persone che credono in quello che stiamo facendo. Grazie alla Regione che continuamente ci sta accanto e ci accompagna in questo percorso."