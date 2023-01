Il 4 marzo a Cuneo ritorna “Un sorriso per Giorgia”

La celebre iniziativa benefica ritorna al Teatro Toselli di Cuneo il 4 marzo prossimo con gli immancabili Trelilu e il nuovo spettacolo “Mutandem”. Ospiti della serata i Mishkalè.

Dagli Istituti Scolastici di Mondovì alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dalla Collina degli Elfi di Govone alle Associazioni Fiori sulla luna, ABIO e Famiglie ADHD, dai centri diurni l’Alveare, gli Aquiloni, Autismo Help a quello residenziale La Vignola, dalla Croce Rossa locale ai reparti ospedalieri di Mondovì, Ceva e Cuneo fino alla Casa do Menor di don Renato Chiera in Brasile. Queste, in breve, alcune delle realtà che dal 2007 ad oggi “Un sorriso per Giorgia” ha saputo aiutare e supportare grazie alla sua anima benefica che negli anni è riuscita ad amalgamare la concretezza delle azioni con la magia della musica e dell’arte, per una serata che da sempre emoziona e coinvolge gli spettatori di tutte le età.

Un’esperienza profonda e immersiva che ritornerà il prossimo 4 marzo alle ore 21.00 al Teatro Toselli di Cuneo in collaborazione con la LILT di Cuneo e con il supporto della Silvateam, della Banca Cambiano 1884, della M.L.M. e dell’Associazione La Funicolare.

Uno spettacolo che si preannuncia come sempre imperdibile grazie all’innata verve dei Trelilu che proprio il 4 marzo inaugureranno la loro tournée 2023 dal titolo “Mutandem” che li porterà anche al Teatro Alfieri di Asti l’8 marzo e al Teatro Erba di Torino l’11 marzo. Al teatro Toselli i Trelilu saranno affiancati dai Mishkalè, ospiti speciali della serata, con la loro coinvolgente musica klezmer.

Ingresso € 15,00 (platea e palchi) o € 10,00 (altri posti). Prenotazione obbligatoria ad Esedra Mondovì (0174 552192; esedramondovi@gmail.com) o alla LILT Cuneo (0171 697057; cuneo@legatumoricuneo.it).