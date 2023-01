Strategia d’Area della Valle Bormida: si è svolta a Monastero Bormida la riunione operativa

Lo scorso martedì 24 gennaio, nel Municipio di Monastero Bormida, si è svolta una riunione operativa dei soggetti attuatori della Strategia d’Area della Valle Bormida.

Erano presenti il Sindaco di Monastero Bormida, Gigi Gallareto, il sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, in veste di Presidente dell’Unione Montana Alta Langa e capofila del progetto, oltre ai rappresentanti di sette soggetti attuatori degli interventi della Strategia finanziati con i fondi della Legge di Stabilità ed inerenti ai servizi di pubblico interesse: sanità, istruzione, trasporti: ASL Asti, ASL Alessandria, ASL Cuneo 2, Istituto Comprensivo quattro Valli, Istituto Comprensivo di Spigno, Comune di Bistagno, Comune di Monesiglio. Assente solamente il rappresentante dell’Istituto Comprensivo di Cortemilia – Saliceto.

Nel corso della riunione sono state illustrate le modalità operative per l’avvio delle fasi attuative della Strategia, ovvero per la spesa delle risorse assegnate ai soggetti attuatori al termine dello scorso anno. Gli interventi attivabili, per un valore complessivo di euro 1.498.660,00, prevedono l’attivazione di un servizio di medicina territoriale, mediante la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità e l’utilizzo di apparecchiature per la telemedicina e teleassistenza, la realizzazione di presidi sanitari diffusi sul territorio di Progetto (a Spino, Ponti, Bubbio e Cortemilia), la realizzazione di attività formative extracurriculari per tutto il primo ciclo scolastico in ambito musicale, matematico, linguistico, sportivo,.., il miglioramento / ampliamento di alcune strutture scolastiche (plesso di Bistagno) e l’attivazione di due micronidi (a Monesiglio e a Cortemilia), attività formative per gli studenti dell’ Istituto Istruzione Secondaria Superiore Piera Cillario Ferrero di Cortemilia e per i docenti delle scuole del territorio. Gli interventi che saranno avviati rappresentano il primo step attuativo della Strategia d’area insieme alle iniziative promosse a fine 2022 con i fondi FEASR dedicati all’agricoltura e allo sviluppo rurale.

I soggetti attuatori saranno supportati dallo staff dell’Unione Montana Alta Langa nella gestione dei procedimenti tecnici ed amministrativi inerenti agli interventi oggetto di finanziamento, coordinato dalla dott.ssa Carla Bue, segretario dell’Unione capofila.