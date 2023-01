Visita guidata alla mostra "I colori della fede a Venezia" con il Fai di Cuneo

In occasione della grande mostra “I colori della fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, e Veronese”, allestita nel complesso monumentale di San Francesco, la Delegazione FAI di Cuneo organizza una serie di visite guidate eccezionalmente dal suo curatore, il prof. Giovanni Carlo Federico Villa, professore associato all’università degli studi di Bergamo e docente presso l’università degli studi di Udine, direttore di Palazzo Madama a Torino.

Un appuntamento unico ed irripetibile per il grande valore delle opere esposte, mai raggruppate insieme ed in pochissime occasioni uscite da Venezia, capolavori dei tre pittori del Cinquecento che hanno segnato la storia dell’arte occidentale, straordinari maestri della luce e del colore, esposte nel Complesso Monumentale di San Francesco, spazio di assoluta bellezza e di grande valore storico, luogo ideale per la loro esposizione, in un dialogo immersivo che diventa ideale collegamento fra Cuneo e Venezia. Le cinque pale d’altare in mostra, realizzate tra il 1560 e il 1565, illustrano in composizioni grandiose alcuni episodi della vita di Cristo (dall’Annunciazione alla Resurrezione), stabilendo un legame tematico con le Storie della Passione affrescate da Pietro da Saluzzo nel XV secolo nello spazio che le accoglie.

“Siamo orgogliosi di poter proporre la visita in compagnia del suo curatore, che ringraziamo tantissimo per la disponibilità - dichiara Roberto Audisio, Capo Delegazione FAI di Cuneo, promotore dell’iniziativa – perché, grazie alla sua passione e alla profonda conoscenza delle opere, renderà l’esperienza davvero unica. Un’occasione che mettiamo volentieri a disposizione degli appassionati di arte di tutta l’Italia, grazie alla visibilità che il FAI può assicurare. Sarà un piacere poter accogliere a Cuneo, per questa occasione, visitatori di altre delegazioni italiane a cui far conoscere meglio la nostra città, la sua storia e le sue bellezze”.

L’appuntamento è per sabato 4 febbraio 2023, con ingresso alle ore 10:00 - 11:00 - 12:00 e 14:30, a gruppi di 25 persone, per poter assicurare la giusta concentrazione nella visita.



L’ingresso è gratuito, previa prenotazione sul portale www.faiprenotazioni.fondoambiente.it.

Sarà presente un banco FAI con volontari a disposizione per informazioni sulle attività della Delegazione, raccolta di contributi liberi, rinnovi e iscrizioni.

Con il patrocinio di: Comune di Cuneo. In collaborazione con: La Scatola Gialla. Con il contributo di: Fondazione CRC.