A Fossano oggi la prima sfilata per il Carnevale: tutti i divieti per una manifestazione in sicurezza

Insieme con Busca, oggi 28 gennaio la città di Fossano sarà la prima in provincia ad ospitare la sfilata di carri allegorici del carnevale 2023, un ritorno alla normalità della festa in piazza dopo il biennio pandemico.

Ma a quali modifiche alla viabilità dovranno andar incontro fossanesi e visitatori? Ci viene in aiuto l'ordinanza sottoscritta dal comandante della polizia locale Giacomo Cuniberti mercoledì 25 gennaio.

Dalla mattina piazza Dompé, luogo di primo concentramento dei carri, è chiusa al traffico e interessata dal divieto di sosta.

Via Marconi sarà chiusa al traffico dalle ore 13 alle ore 15 e dalle 18,30 alle 19 funzionalmente al trasferimento del corteo verso e da via Roma. Sulla stessa, dalle 13 alle 20 è previsto divieto di sosta con rimozione forzata.

In piazza Romanisio e in via Cesare Battisti, entrambe tra Via Matteotti e Via Marconi, oltre che in Via Nazario Sauro, il divieto di transito è invece in vigore tra le 13,30 e le 15 e tra le 17 e le 20.

Finalmente in Via Roma - asse della vera e propri sfilata -, oltre che in largo Eroi e in piazza Bima, i divieti di circolazione e sosta si protraggono dalle 8,30 fino alle ore 20.

In aggiunta al percorso principale, via Merlo e via San Giovanni Bosco (quest'ultima nel proprio tratto più vicino a Via Roma) saranno pure chiuse al traffico dalle 13 alle 20.

Nelle stesse ore, allo scopo di creare un sistema alternativo di transito per i residenti del centro storico, Viale Sacerdote, Via Barotti, Via Falletti, Via IV Novembre, Via Celebrini e Via dell'Annunziata saranno percorribili, solo per questi ultimi, a doppio senso.

Oltre l'estremità nord di via Roma, Viale Alpi subirà la preclusione a circolazione e sosta dalle 12 alle 20.

Infine viale Regina Elena fino a via Monviso e via Salita Salice fino a via Marene hanno la prescrizione di divieto di transito dalle 14,30 alle 18.

I principali parcheggi sono ubicati in piazza Diaz e in piazza Panero.