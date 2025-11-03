Weekend di sport a Cuneo con FastCûni e Stracôni: previste modifiche alla viabilità

Nel fine settimana sono in programma la FastCûni – una gara competitiva di dieci chilometri che si terrà sabato 8 novembre – e la Stracôni, la camminata che coinvolge grandi e piccini, che, come da tradizione, avrà luogo nella mattinata di domenica (9 novembre).

Per consentire lo svolgimento delle due manifestazioni in sicurezza, sono state programmate alcune modifiche alla viabilità.

Nel pomeriggio di sabato, dalle ore 13.30 alle 19, divieto di transito in tutta piazza Galimberti. Provvedimento analogo anche in corso e rondò Garibaldi, Lungogesso Giovanni XXIII e via Roma - vale a dire il circuito chiuso sul quale gareggeranno gli atleti della FastCûni -, in questo caso il divieto sarà in vigore dalle 13.30 sino al passaggio dei partecipanti, con termine massimo previsto per le 19. Nelle stesse aree e nei medesimi orari sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione forzata.

Per quanto riguarda piazza Galimberti, si specifica che non sarà consentito il transito in uscita da corso Soleri durante la competizione sportiva. Inoltre, sulla piazza la limitazione alla sosta sarà operativa già a partire dalle ore 6 per l’allestimento del “Villaggio Straconi”.

Domenica mattina, dalle 6 alle 13, torna il divieto di transito in piazza Galimberti. A partire dalle 8 e fino al passaggio dei partecipanti alla Stracôni (entro le 13), il medesimo divieto sarà in vigore anche nelle seguenti strade, percorse dal “serpentone umano”: corso Nizza (da p.za Galimberti all’altezza dei corsi Vittorio/Ferraris), corso Vittorio Emanuele II (fino a via Dante Livio Bianco), la stessa via Dante Livio Bianco e poi i tratti di via Avogadro, via Bodina, via Dalmastro, via G.F. Ghedini e via Fenoglio necessari a raggiungere il viale degli Angeli. La camminata non competitiva proseguirà al parco Fluviale per poi tornare su altre vie interessate dal divieto di transito. Nello specifico: via Parco della Gioventù, via Porta Mondovì, corso Marconi, via della Pieve, e Lungogesso Giovanni XXIII, sino a via Bono.

Nelle stesse aree saranno vigenti anche limitazioni alla sosta con rimozione forzata, divieto che sarà operativo a partire dalle ore 6.