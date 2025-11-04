Al via le bitumature delle strade interessate dal teleriscaldamento a Cuneo e Madonna dell'Olmo

A partire dal 6 novembre (condizioni meteo permettendo), per circa due settimane e comunque fino a fine lavori, High Power, di concerto con il Settore Lavori Pubblici e l'Ufficio Traffico, eseguirà una serie di interventi di fresatura e successiva asfaltatura di alcune strade comunali interessate dai lavori del teleriscaldamento.

L'orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19, con apertura serale e notturna delle strade per i residenti.

La ditta Tomatis, che eseguirà materialmente i lavori, posizionerà i cartelli di divieto in corrispondenza delle fresature e avrà cura di aggiornare i pannelli integrativi con le successive date per l'asfaltatura, il rialzo dei pozzetti e la segnaletica orizzontale.

Sono disponibili in allegato le planimetrie e il cronoprogramma indicativo redatto dalla ditta esecutrice, nei quali sono indicati i tratti interessati e la sequenza degli interventi: fresatura, asfaltatura, segnaletica orizzontale e rialzo pozzetti.

Relativamente ai mezzi pubblici, sarà sempre garantito il transito.

Si segnala che, per quanto riguarda il tratto di via della Battaglia a Madonna dell'Olmo, la fresatura e la successiva asfaltatura saranno gestite tramite movieri e comunque dopo le 8.30 del mattino, al fine di evitare sovrapposizioni con l'inizio delle lezioni scolastiche.

Per l'accesso carraio di via Luigi Negrelli 2 e relativa rampa di accesso ai garage, la data riportata nel cronoprogramma è indicativa: sarà cura della ditta Tomatis preavvisare almeno una settimana prima gli utilizzatori dei garage sulla data esatta dei lavori.

Informazioni pratiche:

Inizio lavori: 6 novembre 2025 (salvo condizioni meteo avverse)

Durata: Circa 2 settimane

Orario: Lunedì-venerdì, ore 7.00-19.00

Accesso residenti: Garantito in orario serale e notturno

Ditta esecutrice: Tomatis

Coordinamento: High Power, Settore Lavori Pubblici, Ufficio Traffico