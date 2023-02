Mondovì, si abbatte l'ex rifiuteria ai "Ravanet": iniziati i lavori per riqualificare l'area [VIDEO]

Sono iniziati questa mattina, lunedì 30 gennaio, i lavori per abbattere la struttura dell'ex rifiuteria Acem in piazzale Giardini a Mondovì.

Un intervento di riqualificazione urbana che il Comune aveva candidato al "Bando distruzione" di Fondazione CRC, ottenendo nel 2021 40mila euro di finanziamento.

L’area oggetto dell’intervento, di proprietà del Comune, si trova in Piazzale Giardini, ai "Ravanet", vicino al torrente Ellero e al quartiere del Borgheletto, sotto il vecchio ponte ferroviario. Il costo complessivo dell'intervento è di circa 70mila euro.

L'intervento si propone di demolire le rovine dell'ex rifiuteria, rimuovere le sostanze inquinanti presenti e realizzare un'area verde, con un percorso pedonale in pietrisco, installazione di arredi urbani e di una eventuale struttura in legno per il birdwatching con pannelli illustrativi con annessa una piccola spiaggia (non balneabile).

Per consentire lo svolgimento dei lavori dalle 7 di oggi, fino alle 19 del 3 febbraio, con appostita ordinanza, è stato istituito il divieto di transito e sosta in piazzale Giardini, nel tratto in corrispondenza del fabbricato dell’ex rifiuteria, come da segnaletica stradale verticale temporanea posta in loco e la conseguente deviazione del traffico veicolare percorrente la corsia di marcia perimetrale di piazzale Giardini nella parte rialzata del piazzale, come da segnaletica stradale verticale temporanea posta in loco.

"Oggi - commenta il sindaco Luca Robaldo - è stato avviato il cantiere per la demolizione della ex rifiuteria ai Ravanet (piazzale Giardini): togliamo una bruttura e bonifichiamo un luogo che necessitava di essere bonificato. Grazie a tutti i cittadini che hanno votato questo intervento al bando "Distruzione" della Fondazione CRC".