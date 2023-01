Nell'ultimo fine settimana ancora controlli e multe dalla Polizia Locale di Cuneo

Venerdì sera le pattuglie della Polizia Locale impegnate nel terzo turno hanno intensificato i controlli sia per quanto riguarda le condotte di guida nell’area del pizzo di Cuneo, maggiormente frequentate per via dei locali, sia in zona corso Francia, per intercettare i mezzi pesanti che non rispettavano il divieto di transito percorrendo l’asse centrale invece di corso De Gasperi oppure la est-ovest.

L’esito è stato di oltre 70 veicoli controllati, da cui sono scaturite sanzioni al Codice della Strada per mancato rispetto del divieto di transito mezzi pesanti, utilizzo di telefono cellulare o condotte pericolose durante la guida.

Durante la serata gli operatori sono anche intervenuti in corso Giolitti per il danneggiamento di un bene pubblico da parte di un autocarro, successivamente allontanatosi. Il mezzo è stato individuato grazie all’impianto comunale di videosorveglianza e sarà pertanto denunciato e chiamato a risarcire.

Nel fine settimana le pattuglie della Polizia Locale sono state anche impegnate nel rilevamento di tre sinistri stradali sull’altipiano di cui uno, in corso De Gasperi, col coinvolgimento di un pedone (una ragazza ferita non gravemente) e la cui dinamica è ancora al vaglio degli operatori intervenuti per i rilievi.