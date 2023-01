Racconigi si racconta: il calendario di proposte per la primavera

Il 5 febbraio apre la stagione dell'Ufficio Turistico di Racconigi. In collaborazione con le guide del consorzio Conitours riparte il ciclo di appuntamenti “Racconigi si racconta”.

La prima novità è costituita dall'appuntamento fisso della prima domenica del mese quando, in occasione dell'evento nazionale “Domenica al Museo” e quindi della gratuità dell'ingresso al Castello Reale di Racconigi, l'Ufficio Turistico proporrà dei mini tour alla città che potranno essere affiancati alla visita alla residenza sabauda dando completezza alla scoperta del luogo.

Obiettivo di queste particolari visite sarà quello di offrire un assaggio dell'offerta culturale e delle possibilità di offerte dal territorio in modo da invitare gli ospiti ad un ritorno. Il mini tour “Racconigi si Racconta” esordisce domenica 5 febbraio e prosegue il 5 marzo, il 2 aprile, il 7 maggio e così via.

In febbraio ci aspetta una proposta per le famiglie al Castello di Racconigi. Domenica 19 torna “Il Castello tra le Rime”, la visita gioco che, con una divertente filastrocca, accoglie i più piccoli in maschera tra le preziose sale della residenza sabauda.

In marzo ci attende un appuntamento speciale per domenica 12 quando la presentazione di un volume dedicato ai primi del Novecento a Racconigi offrirà lo spunto per una visita alla scoperta delle curiosità e dei luoghi di quell'epoca. L'ultima domenica di marzo si apre la stagione delle visite alla Tenuta Berroni che quest'anno celebra i 250 dal primo documento che ricorda la trasformazione della cascina in elegante residenza di villeggiatura.

Il programma prevede per il 5 febbraio un mini tour per la città. Visite ore 10:30 e 15:00, presso 5€ adulti, gratuito minori di 7 anni A richiesta possibilità di unire la visita alla città con il percorso al Castello Reale “Vita Privata di un Re”

Si prosegue il 19 febbraio al Castello con "IL CASTELLO TRA LE RIME": età consigliata 6-10 anni. La visita è prevista per le ore 15:45 ed il prezzo a persona (comprensivo di biglietto d'ingresso al Castello) 1 adulto + 1 bambino 20,00 euro, 1 adulto + 2 bambini 25,00 euro, 2 adulti + 2 bambini 35,00 euro

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Lunedì – Sabato – Ufficio Turistico di Racconigi - Conitours – 0171 696206 – info@cuneoalps.it