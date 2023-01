Alba, il Tartufo dell’Anno al Presidente della FIGC Gabriele Gravina

La voce narrante di Alessandro Del Piero, con le colline di Langhe, Roero e Monferrato che emergono dalle nebbie mattutine a fare da sfondo ai giovani protagonisti – un cercatore con il suo cane, gli azzurri Gianluigi Donnarumma e Martina Rosucci, oltre al cantautore e rapper Blanco – cui appartiene il futuro, per una passione che non ha età. È il video con cui adidas, nuovo sponsor tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, il 17 gennaio scorso ha presentato la nuova maglia azzurra, caratterizzata dalle iconiche tre strisce bianche accanto al colletto, su un azzurro acceso, che trae ispirazione dalle venature del marmo, impreziosita da un elemento identitario come il tricolore.

Per questo spot che sceglie di raccontare la passione dell’Italia verso la sua Nazionale di calcio evocando una tradizione antica come la cerca del tartufo – che da secoli è passione, proprio come quella calcistica –, la Città di Alba, la Regione Piemonte e la Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba annunciano oggi l’attribuzione del “Tartufo dell’Anno”: a ricevere il prestigioso riconoscimento sarà la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), con il suo Presidente Gabriele Gravina insieme a Rodolfo Pisa di Monterosa, adidas Director Sport Marketing.

Il Tartufo dell’Anno è arrivato a Roma oggi, martedì 31 gennaio, nel giorno di chiusura della stagione della cerca del Tartufo Bianco d’Alba in Piemonte – disposta dalla legge regionale 16/2008 per evitare un eccessivo sfruttamento dell’ambiente e per consentire al Tuber magnatum Pico di rigenerarsi, in simbiosi con le radici delle piante all’ombra delle quali cresce. L’Assessore albese al Turismo Emanuele Bolla ha recapitato alla sede nazionale della FIGC il prezioso diamante bianco: un magnifico esemplare da 216 grammi, uno degli ultimi cavati tra le colline di Langhe, Roero e Monferrato.

La consegna avverrà nel corso della cerimonia ufficiale prevista per venerdì 3 febbraio p.v., presso la sala Paolo Rossi

nella sede della Federazione nello storico palazzo di via Gregorio Allegri, a Roma, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, del Sindaco della Città di Alba, Carlo Bo, e della Presidente della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Liliana Allena.

“La Nazionale è una eccellenza italiana come lo è per noi il Tartufo Bianco d’Alba – spiegano il Presidente e il Vicepresidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e Fabio Carosso –. Il fatto che la FIGC abbia voluto associare un prodotto unico, in cui si identifica l’enogastronomia del nostro Paese, alla maglia di cui tutti noi Italiani siamo innamorati, è un motivo di grande orgoglio per la nostra terra ed è per questo che proprio al Presidente della FIGC Gravina abbiamo voluto conferire il Tartufo dell’Anno, che è uno dei riconoscimenti più prestigiosi di questo territorio”.

“Siamo felici e ci riempie di orgoglio il fatto che la nostra città, meta turistica apprezzata dai visitatori di tutto il mondo, sia stata scelta dalla FIGC, dalla Nazionale Italiana di Calcio e da adidas quale ambientazione per il bellissimo spot lanciato sulle principali piattaforme social e digitali per la presentazione della nuova maglia azzurra – dichiarano congiuntamente per la Città di Alba il Sindaco Carlo Bo e l’Assessore al Turismo Emanuele Bolla –. È poi significativo come una pratica tradizionale come la cerca del tartufo, evocata nel video, sia accostata alla freschezza e all’entusiasmo della gioventù, con l’invito a seguire le proprie passioni, andando sempre avanti”.

“Per trovare il Tartufo Bianco d’Alba, così come per arrivare a indossare la maglia azzurra della Nazionale Italiana di Calcio, ci vuole grande passione – afferma la Presidente dell’Ente Fiera, Liliana Allena –. Quella stessa passione che spinge i trifolao, con i loro fidati e inseparabili tabui, ad avventurarsi di notte nei boschi, alla ricerca del tartufo. E quella stessa passione che sprona i calciatori del nostro Paese ad allenarsi ogni giorno e a scendere in campo per conquistare la convocazione in Nazionale, indossando la maglia azzurra. Talento, tenacia e determinazione sono le doti che accomunano gli uni e gli altri, magistralmente mostrati nello spot – girato nelle colline albesi – ideato per la presentazione della nuova divisa della Nazionale, realizzata con il nuovo sponsor tecnico Adidas”.