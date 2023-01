Mensa scolastica di Venasca: invariate le tariffe per le famiglie

Anche per l’anno scolastico 2022-2023 non sono cambiate le tariffe che le famiglie pagano per far usufruire i propri figli del servizio di mensa scolastica a Venasca. Lo ha stabilito la Giunta del Comune di Venasca e la questione è stata comunicata nel corso dell’ultima riunione della Commissione mensa, lo scorso venerdì 20 gennaio. La decisione arriva nonostante gli aumenti dei costi del servizio, dovuti ai generalizzati rincari di questi mesi.

«Il Comune ha deciso di coprire gli ulteriori costi – fa sapere il Sindaco Silvano Dovetta – aumentando il fondo destinato alla mensa, per non dover chiedere alle famiglie un ulteriore sacrificio economico in questi mesi nei quali tante voci del bilancio domestico sono già aumentate moltissimo. Si tratta di uno sforzo non indifferente per noi, ma riteniamo importante compierlo perché è una forma di investimento sui bambini, la linfa vitale del nostro paese».

La mensa scolastica che serve gli studenti di Venasca dell’Istituto Comprensivo di Venasca e Costigliole Saluzzo rappresenta una vera e propria eccellenza, grazie alla genuinità dei piatti cucinati dalla cooperativa Nuova Assistenza, che garantisce il medesimo servizio anche presso la locale Casa di Riposo Villa Michelis Allasina.