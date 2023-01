Cuneo, per "Incontri d'autore" arriva il Quartetto Ensemble Beethoven.cam

Domenica 5 febbraio, il Quartetto ENSEMBLE BEETHOVEN.CAM darà il via alla rassegna primaverile di INCONTRI D’AUTORE nello Spazio Incontri della Fondazione CRC, in via Roma 15 alle ore 16.

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT e il Patrocinio del Comune di Cuneo e del Soroptimist International Club di Cuneo.

A breve sarà possibile acquistare on line i biglietti e gli abbonamenti su: www.ticket.it

Per informazioni: incontridautore@yahoo.it cell. 393.33.14.628

L'incasso sarà utilizzato a parziale copertura delle spese organizzative e concorrerà all’autofinanziamento della rassegna