A Fossano parcheggio gratuito per ibride ed elettriche, ad esclusione di via Roma, fino a fine 2023

Il Regolamento comunale delle soste é stato aggiornato per tutto il 2023 lo scorso 15 dicembre dalla Giunta di Fossano.

Le integrazioni sostanziali riguardano: un adattamento del regolamento a zone blu nelle immediate vicinanze del centro storico, presenti (come quella creata ad ottobre lungo l'alberata di via Cavour) e future, che si rendano necessarie, e la proroga, fino alla fine del 2023, dell'esonero dal pagamento della sosta per i veicoli ibridi ed elettrici, salvo l'asse di via Roma, nel quale é prevista una sola ora gratuita, previa esposizione del disco orario.