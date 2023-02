Sciatore si infortuna nella zona di Argentera. Interviene l’elisoccorso

L'elicottero del 118 in volo a Cima delle Lose

Elicottero del servizio regionale 118 in azione nel primo pomeriggio di oggi (lunedì 6 febbraio) per prestare soccorso a uno sciatore vittima di una caduta nella zona di Cima delle Lose, nella zona di Argentera, Alpi Marittime.

L’uomo è stato condotto all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo. Le sue condizioni non sembrano destare particolare preoccupazione.