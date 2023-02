“Carnevale in Biblioteca” ad Alba con letture e giochi di società

Sabato 18 febbraio 2023, la Biblioteca civica “G. Ferrero” propone “Carnevale in Biblioteca”, una giornata all’insegna del divertimento con attività pensate per tutti e per tutte le età.

Si comincia la mattina, alle ore 10.30, quando i volontari lettori Nati per Leggere leggeranno tante storie allegre e spensierate, pensate per i bimbi da 0 a 6 anni.

Si prosegue con l’apertura straordinaria della Biblioteca dalle 15 alle 18 e con la proposta dell’associazione Ludo Inc., “Giochi da Biblioteca”, un pomeriggio dedicato al gioco da tavolo e di società rivolto a ragazzi, giovani e adulti a partire dai 10 anni. Gli animatori dell’associazione metteranno a disposizione dei partecipanti alcuni fra gli oltre cento titoli di cui si compone la loro ludoteca e li condurranno alla scoperta di giochi divertenti, capaci di favorire l’aggregazione e l’inclusione.

Anche durante il pomeriggio resterà attivo un punto lettura a cura dei volontari lettori pensato per i bimbi più piccoli (fino agli 8 anni).





Merenda offerta a tutti, chi lo desidera può partecipare mascherato.

L’ingresso a tutte le attività è libero e non occorre prenotare.



Per informazioni è possibile telefonare al num. 0173 292468 o scrivere alla mail prestito@comune.alba.cn.it.