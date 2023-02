Il grazie alla ditta Ipoh dai rappresentanti dei genitori della primaria di Manta

Il comitato dei rappresentanti dei genitori della scuola primaria di Manta ha organizzato per la fine dell’anno 2022 un evento con la ditta Ipoh che propone soluzioni per il sonno e per il benessere al fine di poter acquistare e regalare alla scuola stessa del materiale didattico.

L’evento era in progrmma per il 15 dicembre e a causa dell’abbondante nevicata non è stato possibile il suo svolgimento.

Ciò nonostante, la ditta Ipoh è stata molto generosa e si è assunta la responsabilità del mancato evento anche se non imputabile a loro ed ha elargito quindi comunque il contributo massimo di euro 60O.

Ci preme quindi ringraziarli per la loro correttezza, per la loro disponibilità e per il supporto fornitoci in vista dell’organizzazione della serata ma non ultimo per la loro generosità.

Sono d’obbligo altri ringraziamenti: al Comune di Manta che ci aveva fornito gratuitamente la sala per lo svolgimento della serata e alle ditte Brizio di Venasca e Agassi/Allisiardi di Saluzzo per averci donato i salami così come alla panetteria Pane & c. di Boriero Livio per averci donato la focaccia consentendoci di allestire il rinfresco che si sarebbe svolto a fine serata e non ultimi chi si era offerto per partecipare all’evento.

Non essendosi svolto l’evento precisiamo che quando donatoci per il rinfresco è stato da noi portato all’Oratorio Arcobaleno così che nulla andasse sprecato e che ne beneficiassero i bimbi che frequentano l’Oratorio del sabato pomeriggio.

Con il contributo di 600,00 euro si è poi proceduto all’acquisto del notebook Lenovo e di un buono acquisto per materiale didattico da 50,00 euro presso la Cartolibreria da Gigi".

In data 3 febbraio il tutto è stato consegnato alle maestre del plesso di Manta.

"Non ci resta che augurare buon lavoro agli insegnanti e agli alunni!!"