Nuovi alberi grazie a ogni nuovo donatore under30 della Fidas Monregalese

Da oggi tutti i nuovi iscritti alla Fidas Monregalese, con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, che doneranno per la prima volta sangue o plasma riceveranno un albero in regalo.

Ogni pianta sarà geolocalizzata, fotografata e avrà la sua pagina online sul sito treedom.net, dove sarà possibile ricevere aggiornamenti sul progetto agroforestale di cui fa parte. Con un solo gesto sarà così possibile tutelare i pazienti e prendersi cura del pianeta. La Fidas Monregalese ha infatti deciso di aderire all’iniziativa nazionale “Nuove Radici” nata in collaborazione con la piattaforma Treedom: realtà che dal 2010 è impegnata nella piantumazione di alberi in 17 Paesi nel mondo. Per aderire all’iniziativa sarà sufficiente iscriversi alla Fidas Monregalese (anche con iscrizione on line), effettuare la prima donazione presso il Centro Trasfusionale di Mondovì ed infine informare dell’avvenuta prima donazione al 379-1636345.

Il giovane che donerà sangue quindi, non solo aiuterà i pazienti, ma vedrà il proprio gesto mettere radici, crescere e germogliare in un sostegno concreto alla salute del pianeta.

Il coordinatore giovani di FIDAS Monregalese Giacomo Galliano: “La nostra associazione ha aderito con piacere a questa iniziativa nazionale che ben si inserisce in un argomento caro ai giovani. Tutti gli alberi fanno bene all’ambiente: assorbono CO2, emettono ossigeno, favoriscono la biodiversità, contrastano l’erosione del terreno e molto altro. Se poi pensiamo che il gesto del dono del sangue contribuisce a salvare vite, non vi sono più dubbi…”.

Treedom - che ha già piantumato oltre 3,5 milioni di alberi in tutto il mondo - introduce come continua la catena del bene, e chi ne sono i principali beneficiari: “Le comunità rurali coinvolte nei nostri progetti ricevono formazione e sostegno finanziario. Sono loro a prendersi cura degli alberi e

Come aderire all’iniziativa per la zona del Monregalese/Cebano:

- Per prima cosa bisogna diventare donatore/donatrice iscrivendosi a FIDAS Monregalese al seguente link: https://avasfidasmonregalese.it/modulo-iscrizione/

Effettuare la prima donazione presso il Centro Trasfusionale di Mondovì

-Informare della avvenuta prima donazione al n. 379 163 6345 (è sufficiente mandare la foto della parte “DONAZIONI COMPIUTE” della propria Tessera FIDAS delle Donazioni).

- Una volta ricevuto il messaggio WA, verrà inviata una mail all’interessato/a per formalizzare la presa in carico dell’albero.