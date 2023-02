Rifreddo, ecco il programma del Carnevale 2023

l carnevale rifreddese 2023 si caratterizzerà per una tre giorni di coriandoli, festa, cibo e musica.

Davvero molto ricco il programma voluto dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco. Si parte venerdì 10 febbraio con la serata “I love cartoon”.

Dalle ore 19.30 fino a tarda notte ci saranno lo “Street food” e tanta musica con in console Dj Altarknock (Ariele e Bussi) & Dj Klok. Protagoniste della serata saranno le hit legate i cartoni animati ed anche tanti gadget. Durante la manifestazione attivo il servizio bar & cocktail ed a chi si presenterà vestito a tema sarà offerto uno Shot omaggio.

Per prenotazioni tavoli contattare Ilenia al 347/3450910.

Si proseguirà poi sabato 11 febbraio 2023 con le maschere rifreddesi Luis e la Bela Lasardera che diventano le protagoniste indiscusse del carnevale. Dapprima alle 14.30 presenzieranno al ballo in maschera per i bambini, poi alle ore 17 accompagneranno le maschere provenienti da tutta la Provincia alla Santa Messa in ricordo di Alfio Vallero.

Ancora alle 20 presenzieranno alla grande cena aperta a tutti, a cui farà seguito l’investitura delle maschere. Momento il cui con il sindaco Cesare Cavallo consegnerà loro le chiavi del paese e che farà da preludio alla serata musicale con Enzo e Dj Kamillo.

Ovviamente non mancherà il servizio bar con nutrita selezione di cocktail. Per chi fosse interessato alla cena occorre dire che la stessa ha un costo di 20 euro ed il suo menu comprende: antipasti misti, primo, secondo con contorno, dolce, acqua e vino inclusi. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai seguenti numeri: 366.5390175 (Gloria) e 345.4638766 (Giulia).

Domenica 12 febbraio il gran finale con la festa in piazza.

Protagonisti ancora cibo e musica. Infatti da mezzogiorno e fino al tardo pomeriggio saranno distribuiti: polenta, spezzatino, salsiccia e formaggio ed i partecipanti saranno intrattenuti da: musiche e balli occitani, ballo liscio, animazione per bambini e balli di gruppo.

Anche in questo caso si può prenotare un tavolo contattando Valentina al 345.0114071e sarà attivo il servizio bar. Maggiori informazioni e tutti gli aggiornamenti sul carnevale rifreddese si possono ottenere consultando le pagine Facebook e Instagram della Pro Loco Rifreddo.