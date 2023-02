Corsi serali di Excel Advanced e Office

Molte persone usano il computer o lo smartphone per lavoro, anche solo per inviare e-mail o condividere file con colleghi e fornitori. Ma quanti di loro sentono di poter affermare di saper utilizzare in autonomia programmi come Word, Excel e Outloook?

Il Cfpcemon di Mondovì attiva due corsi serali che tratteranno le competenze informatiche più richieste a livello trasversale nel mondo del lavoro.

Corso di Office

Il corso di Office in avvio il mercoledì dalle 19 alle 22 permetterà ai partecipanti, che già utilizzano un po’ l’ambiente Microsoft, di rendere davvero efficiente il proprio tempo al PC ed in particolare su programmi quali Word, Excel e Outlook.

È possibile riservare uno dei 16 posti disponibili in aula e conoscere i contenuti di dettaglio a questo link https://bit.ly/office23mvi

EXCEL Avanzato

Il secondo corso in avvio è quello di Excel Avanzato, un altro software utilizzatissimo nelle imprese del nostro territorio che permette davvero di ottenere risultati strabilianti, a patto di saperlo utilizzare ad un buon livello.

Il corso, rivolto a chi ha già conoscenze di base, si terrà il lunedì e il mercoledì dalle 20:00 alle 22:30 per circa 3 mesi e il costo è di soli 168 euro

In questo caso il link per riservare uno dei 16 posti disponibili è https://bit.ly/excelfebbraio23

Per scoprire tutti i corsi serali in avvio a Ceva, Mondovì e Fossano.

http://www.cfpcemon.it/tutti-i-serali-in-partenza-a-ceva-fossano-mondovi-e-online

Per maggiori informazioni o per scoprire i corsi per le persone in cerca di occupazione