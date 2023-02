Al Rondò dei talenti di Cuneo è arrivato e.DO, braccio robotico per un apprendimento interattivo

“Al Rondò dei Talenti non si smette mai di imparare”. Una nuova e bellissima iniziativa è iniziata al Rondò dei talenti di Cuneo. Sono infatti partiti i percorsi formativi di robotica e automazione dedicati agli insegnanti.

Si tratta di un’iniziativa realizzata con il contributo di Fondazione CRC, in collaborazione con COMAU e il PLIN – Projects for Learning Innovation. L’obiettivo è far conoscere e.DO, un braccio robotico progettato da COMAU per rendere l’apprendimento scolastico divertente e interattivo. Davvero importante è stata la partecipazione di COMAU all’edizione 2023 dell’IWES (Italian Workshop on Energy Storage), evento che si è tenuto a Bressanone dal 25 al 27 gennaio, organizzato daGISEL, Italian Group for Electrochemical Energy Storage e rivolto al mondo accademico, istituzionale nonché ad aziende impegnate a livello internazionale nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per la produzione delle batterie elettriche.

Contribuire ad allargare il dibattito globale sull’importanza dell’innovazione tecnologica e di nuove applicazioni nel campo dell’elettrificazione è uno degli obiettivi che l’azienda persegue. E.Do, in particolare, può essere utilizzato per avvicinare gli studenti al mondo della robotica, della matematica, del coding e della programmazione. Molto l’entusiasmo da parte degli insegnanti che hanno aderito all’iniziativa e iniziato quindi la formazione. Da parte loro il desiderio di conoscere pensando agli studenti, alla possibilità di offrire loro uno strumento utile e innovativo.