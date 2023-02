"La frontiera che ci attraversa": al via quattro salotti interculturali con Micò Aps

MICÒ APS, associazione di promozione sociale impegnata nell’accoglienza dei migranti, organizza la rassegna LA FRONTIERA CHE CI ATTRAVERSA “SALOTTI INTERCULTURALI” dialoghi sul divano, spazi in cui trasmettere e fare cultura, momenti per ritrovare la dimensione informale dell’incontro e riflettere insieme sul tema dell’intercultura, mescolando le parole al linguaggio della musica. L’intento è quello di uscire dagli spazi accademici e portare le esperte/i vicino alle sfide e alle incertezze del quotidiano.

Il filo rosso conduttore sarà la frontiera che abita in ciascuno di noi nell’incontro con l’Altro. La frontiera che ritroviamo nei sistemi di accoglienza che reiterano traumi migratori, nell’ombra sottile di un pensiero etnocentrico che impregna le persone straniere di seconda generazione, nelle malcelate forme di razzismo che ostacolano la ricerca di casa delle persone migranti. Riflettere su questi temi e lasciarsi attraversare dalla frontiera, decentrare lo sguardo, rivedere categorie, mettere in gioco privilegi e appartenenze, è l’unico modo per non cedere all’idea che esistano cause “nostre” e cause “loro”.

L’iniziativa si articola in 4 incontri, tra dialoghi e musica, con il seguente calendario:

24/02/2023 - h. 20,45 - Centro culturale islamico di Cuneo, Corso Gramsci n. 34 Titolo: SECONDE GENERAZIONI. Che cosa significa essere afrodiscendenti? Relatrice: dott.ssa Sambu BUFFA Intermezzi musicali: NEW-TONE

17/03/2023 - h. 20,45 - c/o Casa del quartiere Donatello, via Rostagni n. 23 L Titolo: COLONIALISMO ED ETNOCENTRISMO. Storia, rapporti di potere e categorizzazioni che influenzano la relazione con altre culture. Relatrice: prof.ssa Barbara SORGONI Intermezzi musicali: MENTIRAS

14/04/2023 - h. 20,45 - c/o Casa del quartiere Donatello, via Rostagni n. 23 L Titolo: LA VIOLENZA NELLA MIGRAZIONE. Cause ed effetti della violenza nei percorsi migratori. Relatore: prof. Roberto BERTOLINO Intermezzi musicali: Sandro JOYEUX

12/05/2023 - h. 20,45 - c/o Casa del quartiere Donatello, via Rostagni n. 23 L Titolo: NON SI AFFITTA AGLI STRANIERI. Il razzismo in Italia oggi. Relatore Prof. Jean Louis AILLON Intermezzi musicali: Alberto VISCONTI (L’Orange).