Incendio nella notte di ieri nel territorio comunale di Torre Bormida.

In fiamme un'abitazione situata in un'area boschiva in località Villaretti.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Mondovì con APS (autopompa serbatoio), Dogliani con APS e autobotte e Santo Stefano Belbo insieme alle squadre degli AIB.

Oltre ad aver colpito l'edificio, le fiamme hanno interessato anche parte della vegetazione circostante, fortunatamente non si registrano persone ferite.