Busca, domenica chiude la mostra 'Mirò: sogno, forza e materia'

Ultima settimana di apertura della mostra Mirò: sogno, forza e materia. Per rispondere alle richieste che arrivano da tutto il Piemonte e dalla Liguria lo staff di Casa Francotto ha previsto un’apertura straordinaria martedì 14 febbraio dalle 16 alle 22, in occasione della Festa di San Valentino, con la possibilità di accedere, per tutte le coppie che si presenteranno all’ingresso, pagando un solo biglietto.



In settimana sono previste molte attività didattiche con le scuole. Domenica 19 febbraio, ultimo giorno dell’evento espositivo, è prevista un’apertura continuata dalle 10 alle 19. Nel pomeriggio è previsto in abbinamento con mostra, un tour nella BUSCA sotterranea. Con il biglietto della mostra, solo su prenotazione e con posti limitati, sarà possibile visitare alcuni luoghi sconosciuti grazie alla guida escursionistica Marco Sarale (necessaria la pila frontale). Durante il pomeriggio a Casa Francotto sono anche previste alle 15, 16 e 17 delle visite guidate.



Nella foto allegata uno degli angoli sotterranei di Busca che saranno visitabili domenica 19 febbraio con il biglietto della Mostra.



Di seguito, gli orari:

MARTEDI’ 14 febbraio 16-22 (apertura straordinaria per San Valentino)

VENERDI’ 17 febbraio 15,30 -18,30

SABATO 18 febbraio 10,00 -12,00 - 15.30 – 18,30

DOMENICA 19 febbraio 10,00 – 19,00 abbinamento con BUSCA UNDERGROUND TOUR