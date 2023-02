Nuovo polo scolastico di Cuneo, chi lo costruirà? Sette le offerte, a giorni la scelta

Sono sette le ditte - quasi certamente della ATI (associazioni temporanee di imprese) - che hanno presentato un'offerta per la realizzazione del nuovo polo scolastico di Cuneo, quello che sorgerà al posto del Provveditorato agli studi, su terreno già proprietà della Provincia.

L'abbattimento del Provveditorato era previsto in un secondo momento rispetto all'avvio dei lavori. Probabilmente sarà invece abbattuto già nei prossimi mesi, per consentire di lavorare da subito in un'area sgombra.

Si sta valutando lo spostamento degli uffici. Tra le ipotesi più accreditate, almeno per una parte del personale, quella del palazzo della Provincia tra corso Nizza e corso Dante. In totale i dipendenti sono 85, di cui 35 del Provveditorato e 50 della Regione. Necessario trovare un'area dove ospitare anche l'archivio.

Le valutazioni e i confronti sono in corso.

Come è in corso la valutazione delle offerte, per le quali sarà determinante il criterio della qualità e dell'innovazione proposte. L'esito dovrebbe venire comunicato nei prossimi giorni.

I tempi stringono, la scuola dovrà essere realizzata entro il 31 mrazo 2026, in 730 giorni. Il termine è tassativo, essendo legato al P.N.N.R.

Il progetto definitivo esecutivo del polo cuneese era stato approvato con decreto del presidente della Provincia per un importo complessivo di € 17.750.000,00, di cui € 14.403.750,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 103.750,00) ed € 3.346.250,00 a disposizione dell’Amministrazione.

Il computo metrico del progetto è stato aggiornato al prezzario del 28 luglio 2022, portando l'importo complessivo dell'opera a complessivi € 19.427.265,80 di cui € 15.928.537,09 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza pari a € 256.227,02) ed € 3.498.728,71 a disposizione dell’amministrazione.

Delle sette offerte pervenute, verrà scelta quella economicamente più vantaggiosa, individuata quale miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta tecnica vale 80 punti, quella economica 20. Si applicheranno, viste le condizioni di urgenza per la realizzazione dell'opera, le riduzioni dei termini procedimentali.

Progettista dell’intervento è il raggruppamento temporanero tra Studio Kuadra con Eutecne SRL EP&S S.C.A.R.L.- Consorzio stabile, CSPE SRL e ing. Andrea Breida.

Il nuovo polo scolastico ospiterà 1.200 studenti, con 40 aule, cinque terrazze didattiche, 17 laboratori, auditorium, palestra con due campi, aula magna e area vede con gradoni.

Il progetto prevede un edificio costruito a prefabbricati modulari, con servizi e strutture di supporto, in un’area urbanisticamente adatta e vicina ad altri edifici scolastici, dove potrà essere ricollocata una parte delle attuali strutture scolastiche creando un polo caratterizzato da alti livelli di funzionalità, sicurezza, economicità ed ecocompatibilità, dotando la città di nuove palestre in grado di soddisfare la crescente richiesta di spazi da parte delle associazioni sportive del territorio.