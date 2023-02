Alla Scuola genitori di Savigliano ospite l'autore del libro "Urlare non serve a nulla"

Martedì 21 febbraio alle ore 20.45 si terrà l’incontro della Scuola Genitori di Savigliano realizzato con il patrocinio della Città di Savigliano, A.S.L CN1 e Consorzio Monviso Solidale.

La serata verrà realizzata presso sala Crusa Neira in piazza Misericordia - Savigliano Per informazioni: 0172719474. Contatti: D.ssa Burdese Cristina

cristina.burdese@aslcn1.it

E.P. Paola Raimondo

paola.raimondo@aslcn1.it

L’evento gratuito è aperto a genitori, istituzioni, scuole ed enti e sarà tenuto da Daniele Novara, pedagogista, direttore del CPP (Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) e autore del best seller "Urlare non serve a nulla" che fornirà risposte, indicazioni e soprattutto orientamenti pedagogici per una buona organizzazione educativa dei figli nelle varie età.

La società moderna ha subito un’inevitabile evoluzione negli ultimi decenni e dalla figura del genitore autoritario si è passati a quella del genitore che urla. Un cambiamento volto a provare a recuperare una dominanza sul proprio figlio. Molti genitori, infatti, finiscono sempre più spesso per alzare la voce, nel tentativo inutile di farsi ascoltare quando la situazione sembra stia precipitando.

Si possono invece raggiungere ottimi traguardi nell'educazione abbandonando l'abitudine di urlare, che è dannosa, sintomo di fragilità del ruolo e crea solo maggiore confusione e insicurezza da entrambe le parti. È importante invece cercare una buona e concreta comunicazione e imparare a distinguere tra regole e comandi, dedicando tempo e cura al proprio ruolo genitoriale.

Daniele Novara, pedagogista e direttore del CPP: “Spesso il genitore che vuole essere morbido, accondiscendente e disponibile, finisce nella palude delle urla e delle sgridate. Uno stile educativo a volte automatico ma che fa male ai figli e ai genitori. Questo appuntamento ci permetterà di fare luce su un argomento molto caro ai genitori, ma anche a tutti i mondi che circondano i bambini e ragazzi, dalla scuola agli enti preposti".