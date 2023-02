Non si ferma all’alt dei carabinieri, poi si ribalta con dodici persone a bordo nel centro di Demonte

Era da poco passata la mezzanotte di oggi, martedì 14 febbraio, quando, durante un normale posto di blocco dei carabinieri nel comune di Demonte, un’auto, modello station wagon, proveniente da valle non si è fermata all’alt dei militari.

L’auto ha proceduto la sua corsa ad alta velocità e nella curva di via Boeri all’incrocio con piazza Mazzini si è ribaltata danneggiando una porzione di muro, come si può vedere dalle foto.

Alla guida il passeur in fase di identificazione. Nessuno dei coinvolti è rimasto ferito in modo grave. Tre uomini sono stati portati all’ospedale di Cuneo per accertamenti.