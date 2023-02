Le criptovalute più calde da comprare nel 2023: Ethereum, Sandbox e Big Eyes Coin

Il 2023 si preannuncia un anno caldo nel mondo delle criptovalute dopo un 2022 non proprio stellare. Con le prevendite in fermento e altre criptovalute in ripresa, diamo un'occhiata a tre criptovalute interessanti da comprare nel 2023: Ethereum (ETH), Sandbox (SAND) e Big Eyes Coin (BIG) .

Il 2023 si preannuncia come un anno promettente per la criptovaluta meme dei gatti Big Eyes Coin. È entrata nel nuovo anno come un felino feroce e non mostra segni di arresto a breve.

Attualmente, nella sua fase di prevendita, Big Eyes Cat sta perseguendo un obiettivo di 50 milioni di dollari di vendite e ne ha già generato più della metà. Si staranno leccando le zampe per i risultati che potranno raggiungere quest'anno, essendo probabilmente una delle criptovalute più calde da acquistare nel 2023.

Big Eyes Cat offre un bonus fino al 200% utilizzando il codice promozionale LAUNCHBIGEYES200 . Chiunque stia valutando se acquistare o meno questo codice deve agire in fretta, perché si esaurisce il 20 febbraio.

Tuttavia, la moneta meme ha attirato l'attenzione non solo per le sue cifre di prevendita, ma anche per il senso di sostenibilità e di comunità incorporato nel cuore di ciò che fa.

Sulla loro pagina dei social media promuovono regolarmente concorsi che favoriscono un sano coinvolgimento della comunità. Chi investe in Big Eyes Coin è anche coinvolto nel processo decisionale della moneta.

Inoltre, una parte dei loro guadagni viene assegnata al loro portafoglio di beneficenza, che viene utilizzato per aiutare le associazioni ambientaliste. Tra queste, gruppi che si impegnano a proteggere la vita marina dalla pesca illegale, impiegando navi per monitorare le acque.

Ethereum rimane una criptovaluta interessante da comprare nel 2023

Ethereum (ETH) non può mai essere scartato come una delle criptovalute da acquistare in qualsiasi anno. È la seconda criptovaluta più grande del mercato e rimane considerata dai più come la piattaforma leader per le applicazioni decentralizzate.

La sua rete ha permesso agli sviluppatori di ottenere applicazioni decentralizzate di successo. In effetti, Big Eyes Coin è una delle tante monete che operano sulla rete Ethereum.

CoinMarketCap, attraverso una stima dei prezzi, ha previsto che Ethereum sarà probabilmente scambiato a una media di 1.542 dollari il 28 febbraio 2023.

Sandbox è un nome di spicco nel settore P2E

Sandbox (SAND) è uno dei principali pionieri nel campo del P2E e si distingue come una delle criptovalute da acquistare quest'anno.

Basata su un token metaverso, ha permesso la creazione di un mondo digitale in cui gli utenti possono interagire tra loro e condividere contenuti. Sandbox è incentrata sulla comunità, come Big Eyes Coin, in quanto permette ai possessori di token di votare su questioni riguardanti il suo futuro.

È costituita da tre parti: VoxEditor, Game Makers e Marketplace. Queste funzioni consentono agli utenti di creare spazi digitali, progettare giochi metaversi o acquistare e vendere beni digitali prodotti sulla piattaforma.

Nel 2023 Sandbox potrebbe continuare a essere un pioniere nel campo del P2E. Chiunque sia alla ricerca di criptovalute da acquistare quest'anno farebbe bene a guardare più di una volta alla strada di Sandbox.

