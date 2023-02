Le classi della Primaria di Bene Vagienna imparano a suonare con la Banda Mentre a Trinità si con il “Progetto in coro”

La Banda musicale della città di Bene Vagienna, diretta da Chiara Cavallero, ha deciso di mettere a disposizione delle quattro classi della Primaria di Bene Vagienna, esperti e strumenti musicali, con il Coordinamento del maestro Semprevivo.

L'iniziativa si pone come obiettivi: l’ampliamento delle conoscenze teoriche in campo musicale degli alunni, l’utilizzo di strumenti musicali e la partecipazione attiva e comunitaria nel riconoscersi ed agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando il proprio contributo; le lezioni con gli esperti, avviate il 6 dicembre scorso, con la valutazione dei prerequisiti degli alunni, proseguiranno anche nel secondo quadrimestre, con la suddivisione degli alunni in piccoli gruppi, seguiti ciascuno da un esperto, per poi confluire nuovamente in un unico gruppo per dare vita ad una vera e propria orchestra.

Le insegnanti di classe collaboreranno con la Banda Musicale della città di Bene Vagienna, attraverso la condivisione di competenze, per la preparazione di un programma musicale che preveda l’esecuzione di brani con un ensemble eterogeneo attraverso un processo di apprendimento sintetizzato nella formula “Ascoltare-Leggere-Suonare”.

La dirigente scolastica, Lorella Sartirano, commenta così l’iniziativa: “La musica è un linguaggio universale, un efficace strumento didattico multidimensionale attraverso il quale favorire l’esplorazione di sé e degli altri, l’espressione verbale e non verbale dell’emozione, la creatività, il lavoro di gruppo e il senso di squadra; mettere a disposizione dei nostri ragazzi questo linguaggio, grazie a questa iniziativa, è una grande opportunità”.

Un altro progetto musicale è quello con Roberto Bella, realizzato nelle classi quarte e quinte di Trinità. Un progetto finanziato dai genitori, grazie ai proventi della sacchettata di novembre alla fiera dei pocio di Trinità.

Il titolo è "Progetto in coro” e prevede 10 incontri e terminerà con un saggio finale a maggio/giugno.