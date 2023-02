Busca: al Civico la storia di Paolo, reduce della guerra in Russia

Venerdì 24 febbraio ore 21, al Teatro Civico di Busca, per la stagione teatrale “Stella Madre” organizzata da Santibriganti Teatro nel Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, andrà in scena lo spettacolo “Nove giorni. La storia di Paolo che tornò dalla guerra di Russia”. Produzione teatrovillaggioindipendente, con Renato Cavallero e Giuseppe Caradonna, guidati dalla regia di Massimiliano Giacometti.



Sono quelle storie di uomini semplici, uomini che se non li conosci, non ti accorgi nemmeno che ci sono, perché stanno in disparte, timidamente. Poi un giorno, per caso, si commenta un fatto storico della nostra Italia e ti raccontano un fatto avvenuto tanti anni fa, lontano nel tempo, ed è allora che ti accorgi del loro passato: importante, intenso, presente.



“Ma davvero sei stato in Russia durante la guerra?" e la risposta, inaspettata, ti fa fermare e ascoltare, per ore: “mi ricordo tutto dal primo giorno che sono partito da casa fino a quando ci sono tornato…”. Sono queste le parole con cui il regista e adattatore del testo sceglie di introdurre il progetto spettacolo “Nove giorni”.



È la storia di Paolo, un giovane che il 25 luglio 1942 parte per la guerra in Russia suo malgrado. È la storia di Paolo a cui viene rubata la giovinezza, un ragazzo come tanti che avrebbe voluto sognare ciò che i giovani da sempre sognano: innamorarsi, divertirsi ed essere libero, ma in quegli anni imperava la dittatura e un conflitto mondiale. Paolo non ne ha parlato per tantissimi anni, ha tenuto dentro di sé ciò che aveva vissuto. Poi un bel giorno scrive e racconta, forse doveva solo liberarsene o forse ha pensato che noi, tutti, potevamo farne qualcosa: imparare che tutte le guerre sono inutili.



