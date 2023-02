I personaggi storici di Cuneo tornano in vita... con la realtà aumentata

Il 27 febbraio, dalle ore 18.00 alle ore 21.00 presso il Teatro Toselli di Cuneo si terrà una sessione di provini aperta ad attori, professionisti e non.



Nell’ambito del progetto CuneoPOPUP, l’associazione turistica Promocuneo cerca interpreti che possano dare voce, e corpo, ad alcuni personaggi storici della città, per poterli far rivivere e raccontare. Il vostro operato sarà riprodotto in digitale e inserito all’interno della città, per meravigliare grandi e piccini che potranno così immergersi nella storia di Cuneo.



Gli attori, professionisti e non, potranno portare ai provini un pezzo a loro scelta che trovano sulla pagina “progetto Cuneo Pop Up” del sito www.promocuneo.it. I selezionati prenderanno parte a una residenza artistica che, oltre alla sessione di riprese, prevede laboratori di confronto e riarrangiamento delle sceneggiature insieme ai bambini del territorio. Per questo si precisa che gli attori scelti dovranno essere presenti nelle seguenti date:

• 6 MARZO 09.30 / 17.00

• 7 MARZO 09.30 / 12.30

• 8 MARZO 09.00 / 12.00

• 9 MARZO 09.30 / 12.30

• 10 MARZO a scelta mattina o pomeriggio.

• 13, 14, 15, 16, 17 MARZO (3 mezze giornate)



È previsto un rimborso spese.



Per candidarsi è sufficiente inviare entro il giorno 23 febbraio 2023 una mail a promocuneo@tin.it indicando nome e cognome, allegando una foto e un breve curriculum.



Cuneo Pop Up è finanziato dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando Fuori Orario, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cuneo e di Banco Azzoaglio. Nasce dalla sinergia tra l’associazione turistica Promocuneo, associazione culturale Noau, Bepart Società Cooperativa Impresa Sociale e Associazione Comitato Cuneo Illuminata, con l’intento di valorizzare il patrimonio culturale di Cuneo, rendendo viva la città. Per fare ciò verrà utilizzata la realtà aumentata, grazie alla quale i personaggi storici prenderanno vita e racconteranno aneddoti sul loro vissuto.



Si tratta di una fase zero di progetto che vuole sperimentare questo format che l’associazione turistica Promocuneo intende poi ampliare. È quindi in arrivo un nuovo modo di scoprire il centro storico di Cuneo in maniera divertente, interattiva, innovativa e a portata di smartphone.