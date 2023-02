Spid day a Verzuolo con i facilitatori digitali dell’Avoca Acli Cuneo,

Nella mattinata di sabato 18 febbraio, nella Sala Giunta del Comune di Verzuolo, si è svolto lo "Spid Day" per il rilascio gratuito del Sistema Pubblico Di Identità Digitale, lo “Spid”, che garantisce un accesso unico, sicuro e protetto, ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti.

L’iniziativa è stata organizzata, con il patrocinio del Comune di Verzuolo, da: Acli provinciali di Cuneo, Avoca (Associazione di Volontariato Cuneese Acli), Fap (Federazione Anziani Pensionati Acli di Cuneo) e “Uscire Insieme - Age Italia” (associazione affiliata Acli), presente con il presidente Loris Marchisio, direttore provinciale Acli.

A fornire tutte le indicazioni necessarie per la procedura, sono stati 7 giovani "facilitatori digitali", assunti da Avoca Cuneo per lo sviluppo di questa ed altre iniziative, che hanno dato il loro supporto per accrescere competenze ed autonomia nell’utilizzo di internet e dei servizi digitali, e hanno attivato 22 Spid.

Durante la mattinata hanno portato il saluto ai convenuti, anche a nome della presidenza provinciale Acli, il segretario provinciale della Fap di Cuneo, Raffaele Fattoruso che ha ringraziato l’amministrazione comunale per la disponibilità e la collaborazione.

Il prossimo appuntamento già fissato per lo “Spid day” sarà a Frassino, sabato 25 febbraio, in piazza Marconi n.5 dalle 9.30 alle 12.30.