Allerta neve: a Cuneo, Alba, Bra e Fossano scuole regolarmente aperte nella giornata di domani

Il capoluogo Cuneo, Alba, Bra e Fossano non chiuderanno le proprie scuole in ragione dell’allerta neve diramata dall'Arpa anche per domani, lunedì 27 febbraio.



E’ quanto facevano sapere le rispettive Amministrazioni comunali vista la situazione alle 18 di oggi, domenica 26 febbraio, non ravvisando le condizioni per disporre un provvedimento di chiusura quale quello adottato invece da Mondovì .



"Gli uffici competenti di Comune, Arpa Piemonte e Prefettura – si fa sapere dal Municipio del capoluogo provinciale – stanno monitorando attentamente la situazione meteorologica, ritenendo possibile la normale apertura delle scuole nella giornata di domani, lunedì 27 febbraio. E’ possibile che si verifichino lievi disagi alla circolazione, per cui si raccomanda prudenza alla guida e l’utilizzo di gomme invernali obbligatorie. Preferire i mezzi pubblici, soprattutto nelle ore di punta. Cautelativamente, partirà un intervento di salatura e sabbiatura strade dalle 17.30 di oggi. Gli spartineve sono pronti a intervenire in caso di deposito della neve sul manto stradale".



Analoghi gli intendimenti comunicati dai sindaci di Alba Carlo Bo, di Bra Gianni Fogliato e di Fossano Dario Tallone, che, sentiti dal nostro giornale, spiegano di non ravvisare al momento la presenza degli estremi per un provvedimento che creerebbe di contro importanti disagi alle famiglie. Salvo cambi di scenario estremi nelle prossime ore, nelle tre città gli istituti di ogni ordine e grado saranno quindi regolarmente aperti.



Improbabile un provvedimento di chiusura anche a Savigliano, dove si attenderà però ancora prima di assumere una decisione definitiva.