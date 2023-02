In tutta la Granda si attende le neve. L’Arpa proroga l’allerta gialla anche a domani, lunedì

"Marcato maltempo, con precipitazioni dal pomeriggio odierno, più intense sulla parte sudovest. E' previsto un forte calo della quota neve che porterà nevicate a quote pianeggianti. Rinforzo della ventilazione da est. Le precipitazioni perdureranno fino alla mattinata di domani, per poi attenuarsi e poi esaurirsi nel corso del pomeriggio".



Questa la previsione meteo che ha portato l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) del Piemonte a prorogare il secondo livello di allerta anche per la giornata di domani, lunedì 27 febbraio.



La raccomandazione "per possibili disagi alla viabilità" riguarda tutte le zone del Piemonte meridionale e in particolare la provincia Granda, mentre sempre con riguardo a domani si parla di livello di allerta salito ad arancione per la fascia appenninica al confine tra le province di Cuneo e Alessandria e quella di Savona.



Conseguenti gli interventi che i Comuni stanno predisponendo in queste ore. Tra i primi a muoversi in questa direzione l’Amministrazione comunale di Mondovì: "Il Dipartimento Tecnico e Lavori Pubblici del Comune ha disposto l'avvio delle operazioni di spargimento sale e prodotti antigelo sulle strade comunali a partire dal pomeriggio (di oggi, domenica 26 febbraio, ndr), anche per attenuare gli effetti del fenomeno definito "graupeln" cioè della pioggia che, appena al suolo, si trasforma in ghiaccio. Ulteriori aggiornamenti, ed eventuali ulteriori disposizioni ritenute utili dal Dipartimento, verranno assunte nel corso della giornata. Si raccomanda, ovviamente, la massima prudenza", si fa sapere dal Municipio monregalese.