Iscriviti al corso di pilota di linea presso l’Aeroporto di Cuneo Levaldigi

Da oltre trent'anni, Aero Locarno forma i piloti del domani in quanto dopo aver completato la scuola di volo, lavorano come piloti professionisti di linea per grandi compagnie aeree internazionali come Swiss, Ryanair, Lufthansa, Ethiad e Emirates.

Alcuni di loro hanno seguito una carriera di pilota militare e oggi pilotano gli FA-18, o i Super Puma delle Forze Aeree svizzere. Altri invece hanno scelto la carriera di istruttore di volo, trasmettendo il loro entusiasmo e le loro conoscenze agli allievi che hanno scelto l'aviazione come traguardo. La maggior parte di chi decide di iscriversi alla scuola di volo di Aero Locarno ha un obiettivo meno ambizioso ma non per questo meno stimolante: diventare un pilota privato e concedersi il piacere di volare - con amici e familiari - nei cieli svizzeri o all'estero.

Adesso anche tu potrai diventare un pilota di linea frequentando la scuola Aero Locarno presso l’aeroporto di Cuneo Levaldigi.

Ti aspettiamo all'OPEN DAY di presentazione sabato 18 marzo 2023 alle ore 14:30 presso Confcommercio Cuneo, in via Avogadro, 32.

Per gestire al meglio l’evento, ti chiediamo di confermare la presenza chiamando il numero 0171.604127 oppure scrivendo una e-mail a: info@ascomforma.it

Cerchiamo i migliori futuri piloti professionisti a cui offrire il più alto standard di formazione disponibile sul mercato.

Sono accettate le candidature di studenti sia senza esperienza di volo sia che stiano frequentando corsi PPL o che siano già in possesso di una PPL. Il corso prevede delle selezioni psico attitudinali obbligatorie.

Cosa ti offre questo corso unico nel suo genere?

· Corridoio preferenziale per l’assunzione come pilota presso le nostre compagnie aeree partner.

· Uno standard di formazione unico nel panorama addestrativo.

· Una pianificazione affidabile e veloce con completamento della formazione ATPL Integrata in 16 mesi.

· Contesto internazionale con addestramento su basi multiple e interamente in lingua inglese.

· Possibilità di finanziamento.

· Flotta moderna glass cockpit di ultima generazione.

Sede corso: Aeroporto di Cuneo Levaldigi

Per info e prenotazioni: 0171.604127 info@ascomforma.it