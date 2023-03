Nuova sede per gli uffici di Confagricoltura a Saluzzo

Lunedì 6 marzo Confagricoltura Cuneo aprirà le porte della sua nuova sede di Saluzzo, in via Torino 39, in un’area decisamente centrale della città, al piano terra del palazzo che ospita il mobilificio Calosso. Oltre 300 metri quadri di spazi, moderni e funzionali, con un’ampia sala riunioni, per rispondere sempre meglio alle crescenti esigenze delle aziende agricole del Saluzzese. Si può accedere agli uffici il lunedì, giovedì, venerdì e sabato, dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e il mercoledì con orario 8.30/12.30 e 14/17.



Restano invariati i recapiti per prendere contatto con l’ufficio di zona di Saluzzo: telefono 0175/217120, mail saluzzo@confagricuneo.it.



“La scelta di trasferirci in nuovi locali è stata dettata principalmente dall’importante sviluppo che la nostra associazione ha avuto in questi anni nel Saluzzese, in termini di associati e pratiche svolte, motivo per cui si è reso necessario avere ambienti più ampi in accogliere l’utenza – racconta Marco Bruna, segretario di zona Saluzzo e Savigliano per Confagricoltura Cuneo - . I nuovi uffici, inoltre, sono facilmente accessibili e in una zona con buona possibilità di parcheggio per le auto. In questo modo desideriamo avvicinarci sempre più alle esigenze degli imprenditori di un territorio particolarmente vocato all’agricoltura, in particolare alla produzione di frutta, alla zootecnia e alla cerealicoltura. Un doveroso e sentito ringraziamento va al presidente di Confagricoltura Cuneo, Enrico Allasia, e ai consiglieri dell’Unione Provinciale Agricoltori che hanno riconosciuto le capacità e l’impegno profuso dai collaboratori che operano presso la sede di Saluzzo e credono fortemente nelle grandi potenzialità delle aziende del territorio”.



Alla nuova sede di Saluzzo fanno riferimento gli uffici di recapito che Confagricoltura ha operativi a Moretta, in via San Giovanni 8 presso il Centro Anziani (aperto il lunedì dalle 9.30 alle 12) e a Barge in piazza Stazione 12 (aperto il giovedì dalle 9.30 alle 12). Rivolgendosi agli uffici di recapito, è possibile usufruire dei medesimi servizi offerti dagli uffici di zona e nella sede provinciale di Confagricoltura. Oltre alle aziende agricole anche ogni cittadino può rivolgersi all’ufficio di zona di Confagricoltura per usufruire dei servizi del CAF (compilazione e invio modello 730 e Unico, Modello RED, calcolo ISEE e IMU) e del patronato ENAPA (pensioni e previdenza, infortuni e malattie professionali, sicurezza e servizi sociali, disoccupazione e maternità).