La rosa gialla di Zonta Saluzzo a Rebecca Trucco

A Rebecca Trucco, giovane saluzzese scelta dal club Zonta Saluzzo per l’impegno sociale, è andata la rosa gialla del riconoscimento “Rivela una gemma”, istituito dal sodalizio di Area, nell’ambito dello Zonta Rose Day che si celebra in occasione della Festa della Donna.

Un riconoscimento espresso con un attestato e una rosa gialla, fiore simbolo del club Zonta International, che nell’occasione ha portato anche un “messaggio di solidarietà e speranza”, parole della presidente Tiziana Somà - attraverso la segnalazione di una giovane donna, che con gioia e naturalezza si distingue per la disponibilità ad aiutare gli altri, nella comunità e non solo.

Nelle esperienze di Rebecca, 23 anni, studentessa del corso universitario di Educazione Professionale, la formazione scout con l’appartenenza al gruppo scout Saluzzo 1 Agesci e il periodo di volontariato in Kenya, nel villaggio di Kibiko (vicino alla capitale Nairobi) presso una congregazione di suore di Parma dove ha passato 5 mesi, impegnata in varie attività del convento e asilo, come l’insegnamento dell’italiano e l’animazione dei bambini.

Al ritorno l’esperienza di coabitazione sociale “Casetta” gestito dalla Caritas Saluzzo, presso l’ex casello ferroviario "per sperimentare l’abitare sociale con altri giovani" oltre al volontariato nei servizi della Caritas diocesana, come l’Emporio alimentare e il progetto Saluzzo Migrante nel periodo della raccolta frutta.

“Ringrazio lo Zonta Saluzzo e la presidente Tiziana Somà per aver pensato a me – afferma Rebecca - Mi auguro che questi eventi possano continuare a diffondere consapevolezza nelle nuove generazioni femminili sull’importanza del loro impegno per far crescere comunità solidali e senza disparità”.

L’evento che ha aperto la rassegna “Storie di (Dis) pari opportunità” di Comune e Consulta delle Pari Opportunità nel mese dedicato alla donna, si è svolto martedì 28 febbraio al Monastero della Stella e la cerimonia è stata arricchita dalla lettura spettacolo dell’ Istituto Denina Pellico Rivoira in collaborazione con il Gruppo Storico del Saluzzese “Christine e Tommaso si raccontano”.

Sempre una rosa gialla è stata consegnata dal club femminile saluzzese per mano del presidente e della vicepresidente Alessandra Piano, ieri sera, mercoledì 1 marzo, durante il consiglio comunale, alle donne presenti alla seduta, per onorare il loro impegno nell’Amministrazione cittadina.