Progetto di fattibilità per la sistemazione del muro di sostegno in pietra a Castino

Lungo la strada provinciale 429 “di Cortemilia” (ex statale 29), che collega Alba con la Valle Uzzone, sarà presto risanato e messo in sicurezza il muro di sostegno in pietra al km 79,400 nel tatto località Manera – Castino.



Il muro, che si trova in condizioni di degrado, rappresenta infatti un protenziale pericolo per la viabilità. L’intervento, progettato dal Settore Viabilità della Provincia (Reparto Alba), è a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica e prevede, dopo aver messo in sicurezza il cantiere mediante il placcaggio del muro esistente, la realizzazione di opere di sostegno della carreggiata stradale con elementi prefabbricati, la parziale rettifica e il raccordo del tratto di strada interessato dalle opere, oltre al rivestimento in pietra dei manufatti in cemento armato.



Il costo dell’intervento, che verrà coperto da fondi Pnrr destinati alla gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, ammonta a complessivi 800.000 euro, di cui oltre 571.500 per lavori a base di gara (compresi oneri della sicurezza) e circa 228.470 per somme a disposizione dell’Amministrazione