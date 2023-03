Ezio Baracco e Alessadro Bortolani in concerto al Monastero di San Biagio a Mondovì

Parole e note, musica e poesia. Questo l'incontro che il sax e il pianoforte di Ezio Baracco e Alessandro Bertolani raccontano facendo spazio e accompagnando il pubblico nella ricerca poetica "Custode del giardino" dalla voce del suo autore, Franco Canavesio.

Tra brani di autori jazz internazionali - da Bill Evans a Abdullah Ibrahim - e pezzi composti per l'occasione, il concerto si muove in un mondo sognato e surreale, visitando paesaggi dell'anima composti da ricordi remoti, amori, viaggi, pensieri e dialoghi silenziosi, seguendo il diario di bordo di un poeta sonnambulo.

Dopo i successi al Castello Provana di Collegno, al Circolo dei Lettori e alla libreria Borgo Po di Torino, un evento eccezionale che approda al Monastero di San Biagio.

Ezio Baracco, sax contralto, abita a Torino ma ha origini frabosane e suona da sempre il sax contralto. Ha inciso, a partire dagli anni 8, diversi lavori di orientamento prevalentemente jazzistico in veste di saxofonista e compositore per diverse etichette discografiche es uonato in diversi contesti.

Nel 2009 ho pubblicato la raccolta di racconti " L'anello che non tiene" a cui ha fatto seguito qualche anno dopo il breve romanzo " Un posto altrove", entrambi editi dalla casa editrice Araba Fenice.

Alessandro Bertolani – Pianoforte – è un ingegnere che da sempre si dedica al pianoforte. Partendo da una solida formazione musicale, negli anni ha fatto parte di molte formazioni jazz e blues, suonando in innumerevoli situazioni. Una naturale curiosità ed eclettismo lo hanno indotto verso universi musicali molto diversi quali, ad esempio, questo del trio con sax e letture poetiche.

Franco Canavesio - Testi e voce è anch’egli ingegnere, in questo caso prestato alla poesia. Suoi versi compaiono in numerose antologie e sono ospitati regolarmente sul foglio di poesia torinese Amado Mio, curato da Luca Borrione e Marcello Croce. Il catalogo della Mostra L'anima Sognante vede le sue poesie affiancate ai dipinti dell'artista Martha Nieuwenhuijs, un sodalizio consolidato sin dalla precedente pubblicazione Canti e Incanti, edita nel 2015. Di recente pubblicazione la sua raccolta intitolata Il custode del giardino, edizioni , da cui sono tratte le poesie che verranno lette durante laserata.

INGRESSO GRATUITO, si consiglia di prenotare su eventbrite al link shorturl.at/efosY o di chiamare al numero 0174.69.84.39.

Si raccomanda di arrivare almeno 15 minuti prima dell’evento.