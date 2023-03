“Una historia de fuerte amistad!”: Eso Es e Blink uniti nella solidarietà

Inizia “#OpenGuate2023”, il viaggio in Guatemala per i volontari di Eso Es OdV

“Eso Es e Blink... una historia de fuerte amistad!”

Dopo 3 anni di attesa ed un cammino verso la missione durato più di 200 ore di formazione finalmente il domani, venerdì 3 marzo, inizierà finalmente “#OpenGuate2023”, il viaggio in Guatemala per i volontari di Eso Es OdV. Due settimane in uno dei territori più poveri del mondo, portando sorrisi e speranza.

Clownterapia e solidarietà internazionale. Nata a Cuneo da un gruppo di volontari con esperienza in contesti di clownterapia in corsie d’ospedale (con CôniVIP – Cuneo Viviamo In Positivo OdV) e in missioni umanitarie all’estero , Eso Es OdV opera prevalentemente nell’ambito della beneficenza e della solidarietà internazionale, attraverso la realizzazione di performance e la promozione di iniziative finalizzate al sostegno del diritto all’istruzione, quali ad esempio il progetto “Borse di studio”. Specifica è l’attenzione al Guatemala e alle aree rurali del Dipartimento di Chimaltenango, dove da anni questi volontari svolgono un aiuto concreto.

Che magia a Blink! Lo scorso 27 gennaio, i volontari di Eso Es hanno incontrato i maghi di Blink Circolo Magico. Una serata che li ha visti esibire nella magica sede dell’associazione dronerese, ma che più di tutto ha segnato il punto 0 di questo loro cammino.

Così ombrelli colorati che, aprendosi e chiudendosi a ritmo di musica, hanno dato origine ad un’incantevole danza; una storia raccontata utilizzando un semplice foglio di carta che, piegandosi, si è di volta in volta trasformato, in un castello piuttosto che in una barca o addirittura in un pinguino, portando un bellissimo messaggio di meraviglia e speranza. Ancora, un magico gioco con i dadi, una divertente sfida a basket, un fantasioso numero che, invece delle carte, ha visto protagoniste delle fette di pane, e molti altri giochi ed effetti magici.

Lo sguardo rivolto verso una realtà davvero molto difficile. Al termine delle esibizioni, sono stati mostrati alcuni filmati tratti dalle precedenti missioni: immagini che hanno mostrato il territorio del Guatemala, totalmente diverso da quello in cui viviamo, ma che soprattutto hanno evidenziato lo spirito di sacrificio, la straordinaria tenacia e la grande solidarietà di Eso Es.

“Siete ammirevoli, per cosa fate e per come lo fate! Noi di Blink vi preghiamo di accettare da parte nostra la somma di 500 euro, a sostegno della vostra buona causa.”

Quella a Blink, con Eso Es è stata davvero serata speciale, di commozione e consapevolezza che è soltanto nell’aprire il nostro cuore che possiamo dire di essere davvero capaci di profonda umanità.

“Il Guate, per Eso Es, è alma. È colori ovunque, è luce più unica che rara che ti inonda. È cielo terso, è cielo virato color seppia. È speranza che, pur nella difficoltà, si fa spazio negli occhi per metterci dentro tutto il cielo possibile e permettere che i suoi colori trasformino lo sguardo di chi osserva. È occhi vispi che ti osservano e sorrisi che prendono vita. È mani che ti attorniano e ti accompagnano. È sogni che diventano realtà, nonostante tutto e tutti. È amistad, è humiltad, è compartir, sempre, nella buona e nella cattiva sorte. In quell’esplosione di legami e generosa semplicità che appaiono come ricchezza preziosa e di cui non riesci più a fare a meno.”