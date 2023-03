A Cuneo arriva "Fotogiochiamo": la mostra dei pazienti del DCA e della Pediatria del S.Croce e Carle

In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare arriva Fotogiochiamo, una mostra fotografica realizzata dalla fotoreporter freelance Veruschka Verista, esperta in fototerapia emotiva e creativa, che ha sviluppato il progetto con i pazienti del Centro DCA dell’Asl CN1 e insieme al reparto di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.



L’inaugurazione è fissata mercoledi 15 marzo alle ore 17 presso The Corner in corso Dante 14. L’esposizione durerà fino al 31 marzo (rispettando gli orari di apertura del locale: da lunedi al giovedi dalle 7.30 alle 21, il venerdi dalle 7.30 alle 24, il sabato dalle 8 alle 24 e la domenica dalle 10 alle 21).



L’evento è promosso da Asl CN1, Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con la collaborazione di The Corner, Fiori sulla luna, Il Rondò dei Talenti, Abio e ha ottenuto il contributo di Fondazione CRC.