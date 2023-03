Cavallermaggiore perde la sua centenaria Giuseppina "Pucci" Zublena. Il cordoglio del sindaco

Cordoglio a Cavallermaggiore. Il post del sindaco Davide Sannazzaro esprime il dolore suo e di tutta la comunità per la scomparsa, proprio nella giornata dell'8 marzo, di una donna amata e stimata da tutti.

"Festa della donna triste per Cavallermaggiore, che saluta con affetto un grande punto di riferimento della nostra città come Giuseppina Zublena, vedova Bocchiotti, per tutti noi la signora "Pucci".

Con i suoi 102 anni, portati con leggerezza e sempre con il sorriso, ha saputo accompagnare la nostra comunità in questi anni, soprattutto i nostri bambini, che accoglieva nel suo bellissimo parco per visite indimenticabili. Era pronipote di Ascanio Sobrero, inventore della nitroglicerina, cosa che raccontava sempre con orgoglio".