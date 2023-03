Cuneo, 10mila euro di sanzioni per commercio illecito di mimose

Sanzioni per oltre 10mila euro. A tanto ha portato l’intervento del nucleo Polizia Amministrativa e Servizi Mirati del Comando di Polizia Locale di Cuneo tenuto nella giornata di ieri, mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Un’operazione finalizzata a tutelare i commercianti di fiori che operano legalmente e di fermare il mercato illecito dei venditori ambulanti abusivi.



Gli agenti hanno svolto l’attività di controllo su altipiano e frazioni, sia al mattino che al pomeriggio, emettendo sanzioni per oltre 10.000 euro totali.



Sono state quindi sequestrate più di 100 confezioni di mimose che altrimenti sarebbero state immesse in commercio in maniera illegale. La merce deperibile sequestrata è stata devoluta in beneficenza a istituti del territorio che accolgono persone in difficoltà.