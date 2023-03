Frontale tra due furgoni a Brignola di Roccavione: tre feriti, due sono gravi

Violento frontale tra due auto in frazione Brignola di Roccavione nei pressi della centrale Enel.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 14 di oggi, lunedì 13 marzo. Sono tre i feriti coinvolti nel sinistro tutti trasportati con medicalizzata con a bordo l'equipe medica sanitaria del 118 al Santa Croce d Cuneo.

Due sarebbero in gravi condizioni (codice rosso). Il terzo ferito non sarebbe al momento in pericolo di vita (codice giallo). Le persone sarebbero rimaste incastrate nelle lamiera che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cuneo.



Non si conoscono al momento le generalità.

Carabinieri sul luogo dell'incidente per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.