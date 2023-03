Interventi di riqualificazione sul municipio di Bra

In questi giorni prende il via un intervento di riqualificazione energetica della porzione moderna del Palazzo comunale. Il progetto, del valore di 130 mila euro, rientra nell’ambito del PNRR Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica e prevede la sostituzione dei serramenti di quella parte del municipio (risalente alla fine degli anni ‘70) che si affaccia su via Barbacana e via Monte di Pietà, con la contestuale pulizia, intonacatura e tinteggiatura delle pareti esterne.

Per rendere possibile l’intervento, nei giorni compresi tra lunedì 20 e mercoledì 22 marzo 2023 via Monte di Pietà, nel tratto compreso tra piazza Caduti per la Libertà e via Paolo Brizio, sarà chiusa al traffico per consentire il montaggio dei ponteggi contro la facciata. Per i soli residenti sarà possibile il doppio senso di marcia in via Monte di Pietà al fine di accedere alle proprie abitazioni.

Per tutta la durata dei lavori, che dovrebbero protrarsi fino ai primi giorni di aprile, il posto auto riservato a persone disabili posto di fronte all'ingresso pedonale di via Monte di Pietà 5 non sarà utilizzabile in quanto ricadente in area di cantiere. Nei prossimi giorni invece, al termine del montaggio del ponteggio di via Barbacana, torneranno a disposizione i parcheggi per disabili prospicienti l’Ufficio Anagrafe