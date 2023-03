Santo Stefano Roero: spento in nottata l’incendio in località Berteri [FOTO]

Si è concluso a notte inoltrata l’intervento di spegnimento dell’incendio boschivo occorso in località Berteri a Santo Stefano Roero.

Coinvolto un cascinale in legno – attualmente disabitato - , che ha preso fuoco per cause e con dinamica non del tutto chiarite. Fortunatamente non risultano coinvolti feriti di sorta, ma le fiamme hanno interessato anche una parte del bosco adiacente e rischiato di intaccare anche alcune case vicine.



Sul posto i vigili del fuoco di Alba, Sommariva Bosco e Racconigi.