Indetta la 9ª borsa di studio "Bravi a scuola e nello sport", riservata agli studenti di quinta superiore

Nei giorni scorsi, è stata indetta la 9ª borsa di studio "Bravi a scuola e nello sport", istituita dall'Area 3 Piemonte e Valle d'Aosta, Distretto Italia del Panathlon International. Questa è riservata agli "studenti-Atleti" che, nell’anno scolastico 2021/2022, frequentano l'ultimo anno scolastico della Scuola Secondaria di Secondo Grado e hanno conseguito buoni risultati sia nello studio sia nelle specifiche discipline sportive praticate a livello federale. Coniugare studio e sport è sempre stato, infatti, una delle prerogative di Attilio Bravi, cui questo premio è dedicato.

Lo storico atleta braidese, scomparso dieci anni fa, è stato sette volte campione italiano nel salto in lungo (nel 1952, 1954, 1955 e dal 1957 al 1960) e una volta nella staffetta 4×100 metri con Michele Boccardo, Giovanni Ghiselli e Sergio D'Asnasch. Cessata l'attività agonistica, ha insegnato educazione fisica e ha ricoperto inoltre la carica di presidente del Panathlon Club Cuneo dal 1992 al 1995 e di governatore del 3° Distretto del Piemonte e Valle d'Aosta (ora Area 3 del Distretto Italia) dal 2000 al 2008.

Il premio nasce nel 2015 per la volontà della famiglia di Bravi di ricordare il panathleta, lo sportivo ma soprattutto il docente che si è sempre impegnato affinché i giovani oltre allo sport seguissero con immutata passione anche lo studio. Per questo il Panathlon ha deciso di dare impulso alla sua idea di futuro, promuovendola nelle scuole dell'Area 3 - Piemonte e Valle d'Aosta - del Panathlon International. Nella valutazione finale la Commissione esaminatrice terrà conto prima di tutto della media scolastica dei candidati e quindi, in proporzione al numero di tesserati comunicati al Comitato olimpico italiano dalle Federazioni sportive nazionali, dei risultati sportivi ottenuti in campo internazionale, europeo e nazionale. L'unione tra le due darà l'ordine di assegnazione dei premi che la commissione invierà al governatore dell'Area 3 Piemonte Valle d'Aosta del Panathlon International.

Dal punto di vista scolastico, il requisito per partecipare è aver conseguito nell'anno scolastico 2021/2022 una media uguale o superiore all'8,00 (calcolata sulla base delle votazioni finali ottenute in tutte le materie, scienze motorie e condotta comprese). Sul versante sportivo: essersi classificato nei i primi 3 posti o avere partecipato a gare internazionali in rappresentanza dell’Italia o del club di appartenenza; in alternativa, essersi classificato nei primi 3 posti o avere partecipato ai Campionati Italiani sia assoluti sia di categoria classificandosi entro il quinto posto.

Le borse di studio sono del valore di 600 euro al primo classificato, di 500 al secondo classificato, di 400 al terzo, di 300 al quarto e 200 al quinto. I premi saranno consegnati durante l'assemblea ordinaria dell'Area 3 Distretto Italia-Panathlon International, in programma nella seconda parte del 2023. Le domande per la partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 15 aprile.